Куртуа может перебраться в Саудовскую Аравию

Голкипер мадридского «Реала»может покинуть стан «сливочных» и перебраться в

По данным издания Marca, сразу несколько саудовских топ-клубов готовы подписать 32-летнего бельгийца и предложить ему солидный контракт, гораздо выше, чем у него в испанском клубе.

Сам «Реал» не хочет отпускать своего основного голкипера, не особо горит желанием отправиться в Саудовскую Аравию и сам Куртуа.

В этом сезоне Куртуа провел 15 матчей за «Реал», в шести из них оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с клубом до лета 2026 года. На портале Transfermarkt вратарь оценивается в € 25 млн.