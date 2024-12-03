Ари: В «Торпедо» меня пригласил Кононов

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара»рассказал подробности своего назначения на пост спортивного директора московского

«Предложение присоединиться к "Торпедо" поступило мне от Олега Георгиевича Кононова, за что я ему очень благодарен. С ним у нас всегда складывались очень теплые рабочие отношения. Мы совместно многого достигли в другом амплуа, когда я был действующим футболистом, а Олег Георгиевич — моим тренером.

Не скрою, у меня были определённые сомнения, потому что я еще являлся действующим футболистом в Бразилии, и для меня это серьезный шаг по завершению игровой карьеры и переходу к работе в новом статусе.

Еще раз хочу поблагодарить за доверие Леонида Соболева, Олега Кононова и клуб "Торпедо".

С самых первых моих посещений матчей "Торпедо" я увидел ту самую атмосферу, которую очень хорошо умеет создавать в команде Олег Кононов — на поле и за его пределами. Это очень важная составляющая, которая объединяет коллектив и способствует достижению хороших результатов. Самое главное сейчас, чтобы все хорошо отдохнули после первой части сезона ФНЛ, затем провели качественную работу на сборах и с новыми силами продолжили борьбу за путёвку в РПЛ.

Очень надеюсь, что "Торпедо" с моей помощью сумеет решить поставленную задачу. Отмечу, что в команде собраны молодые и очень талантливые футболисты.

Безусловно, моя главная задача в совместной работе с Олегом Георгиевичем усилить команду. Отмечу также, что в своём подходе, внимании и отношению к процессам Леонид Соболев очень напоминает мне Сергея Галицкого.

Я счастлив вернуться в Россию, пусть и в другом амплуа. Главное, что моя деятельность связана с футболом, который я очень люблю. В России я провел бОльшую часть своей игровой карьеры и не сомневаюсь, что не подведу клуб теперь уже в роли спортивного директора.

Возможно ли появление в "Торпедо" южноамериканских футболистов? Конечно, всё возможно. Мы будем проводить совместный анализ с тренерским штабом и решать, какие именно позиции потребуют усиления», — приводит слова Ари пресс-служба «автозаводцев».

«Торпедо» набрало 43 очка в 21 матче и занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги.