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    Ари: В «Торпедо» меня пригласил Кононов

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    Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Ари рассказал подробности своего назначения на пост спортивного директора московского «Торпедо».

    Ари
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    Ари

    «Предложение присоединиться к "Торпедо" поступило мне от Олега Георгиевича Кононова, за что я ему очень благодарен. С ним у нас всегда складывались очень теплые рабочие отношения. Мы совместно многого достигли в другом амплуа, когда я был действующим футболистом, а Олег Георгиевич — моим тренером.

    Не скрою, у меня были определённые сомнения, потому что я еще являлся действующим футболистом в Бразилии, и для меня это серьезный шаг по завершению игровой карьеры и переходу к работе в новом статусе.

    Еще раз хочу поблагодарить за доверие Леонида Соболева, Олега Кононова и клуб "Торпедо".

    С самых первых моих посещений матчей "Торпедо" я увидел ту самую атмосферу, которую очень хорошо умеет создавать в команде Олег Кононов — на поле и за его пределами. Это очень важная составляющая, которая объединяет коллектив и способствует достижению хороших результатов. Самое главное сейчас, чтобы все хорошо отдохнули после первой части сезона ФНЛ, затем провели качественную работу на сборах и с новыми силами продолжили борьбу за путёвку в РПЛ.

    Очень надеюсь, что "Торпедо" с моей помощью сумеет решить поставленную задачу. Отмечу, что в команде собраны молодые и очень талантливые футболисты.

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    • Безусловно, моя главная задача в совместной работе с Олегом Георгиевичем усилить команду. Отмечу также, что в своём подходе, внимании и отношению к процессам Леонид Соболев очень напоминает мне Сергея Галицкого.

    Я счастлив вернуться в Россию, пусть и в другом амплуа. Главное, что моя деятельность связана с футболом, который я очень люблю. В России я провел бОльшую часть своей игровой карьеры и не сомневаюсь, что не подведу клуб теперь уже в роли спортивного директора.

    Возможно ли появление в "Торпедо" южноамериканских футболистов? Конечно, всё возможно. Мы будем проводить совместный анализ с тренерским штабом и решать, какие именно позиции потребуют усиления», — приводит слова Ари пресс-служба «автозаводцев».

    «Торпедо» набрало 43 очка в 21 матче и занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги.

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