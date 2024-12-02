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    Песьяков о победе над «Зенитом»: Это классно, но у меня в силу возраста нет эмоций

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    Вратарь самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков прокомментировал сенсационную победу над «Зенитом» (3:2) в 17-м туре РПЛ.

    Сергей Песьяков
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    Сергей Песьяков

    «Это классно, но у меня в силу возраста нет эмоций. Я устал, вылезли все болячки. Но я кайфую.

    Удалось победить за счет контратак. Начиналось все плачевно, наверное, на пятерочку (голов) в наши ворота.

    Удалось быстро ответить, поймали "Зенит" на контратаке, тут же забили второй. Забивали с ошибок, обрезов. С "Зенитом" так и надо играть.

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    • Надо отметить, что и удача была на нашей стороне, соперник не реализовывал моменты», — приводит слова Песьякова «Матч ТВ».

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