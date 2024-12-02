Песьяков о победе над «Зенитом»: Это классно, но у меня в силу возраста нет эмоций

Сергей Песьяков Фото: globallookpress.com
«Это классно, но у меня в силу возраста нет эмоций. Я устал, вылезли все болячки. Но я кайфую.
Удалось победить за счет контратак. Начиналось все плачевно, наверное, на пятерочку (голов) в наши ворота.
Удалось быстро ответить, поймали "Зенит" на контратаке, тут же забили второй. Забивали с ошибок, обрезов. С "Зенитом" так и надо играть.
Надо отметить, что и удача была на нашей стороне, соперник не реализовывал моменты», — приводит слова Песьякова «Матч ТВ».