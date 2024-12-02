рискуют столкнуться с серьезными финансовыми проблемами.

Власти Самарской области выявили риск банкротства «Крыльев Советов».

В период с 2008 по 2023 год дебиторская задолженность «Крыльев Советов» составляла от 1 до 1,7 млрд рублей — на 31 декабря 2023 года долг составлял 1,3 млрд, что составляет более 50% валюты баланса клуба, сообщает РБК со ссылкой на отчет властей Самарской области.

В документе отмечается, что клуб имеет «существенный риск» банкротства.

Согласно результатам проведённого аудита, одной из причин финансовых трудностей «Крыльев Советов» могут быть зарплаты сотрудников, в частности главного тренера команды Игоря Осинькина, и расходы на отдельных игроков.

Зарплата Осинькина, работающего в «Крыльях» с 2020 года, увеличилась с 3 до 8,4 млн рублей, несмотря на то, что клуб «не достиг серьезных успехов или прибыли, способствующих увеличению выплат».

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей за взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.