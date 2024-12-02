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    Власти Самарской области выявили риск банкротства «Крыльев Советов»

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    «Крылья Советов» рискуют столкнуться с серьезными финансовыми проблемами.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    Власти Самарской области выявили риск банкротства «Крыльев Советов».

    В период с 2008 по 2023 год дебиторская задолженность «Крыльев Советов» составляла от 1 до 1,7 млрд рублей — на 31 декабря 2023 года долг составлял 1,3 млрд, что составляет более 50% валюты баланса клуба, сообщает РБК со ссылкой на отчет властей Самарской области.

    В документе отмечается, что клуб имеет «существенный риск» банкротства.

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    • Согласно результатам проведённого аудита, одной из причин финансовых трудностей «Крыльев Советов» могут быть зарплаты сотрудников, в частности главного тренера команды Игоря Осинькина, и расходы на отдельных игроков.

    Зарплата Осинькина, работающего в «Крыльях» с 2020 года, увеличилась с 3 до 8,4 млн рублей, несмотря на то, что клуб «не достиг серьезных успехов или прибыли, способствующих увеличению выплат».

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    • Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей за взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

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