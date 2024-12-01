Салах: Возможно, это была последняя игра на «Энфилде» за «Ливерпуль» против «Манчестер Сити»

Лидер «Ливерпуля»прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в 13-м туре АПЛ и снова намекнул о своем вероятном уходе из стана мерсисайдцев.

«Это нечто особенное. Я не принимаю это как должное, наслаждаюсь каждой минутой здесь. Забивать на "Энфилде" и выигрывать матчи — всегда особенное чувство. Возможно, это моя последняя игра за "Ливерпуль" против "Манчестер Сити" на "Энфилде", и я просто хотел насладиться ею. Невероятная атмосфера. Надеюсь, мы выиграем чемпионат, а что будет дальше — посмотрим», — цитирует Sky Sports Салаха.

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Контракт египтянина с «Ливерпулем» заканчивается по окончании сезона и он пока не собирается его продлевать. В игре против «Ман Сити» Салах забил второй мяч с пенальти.