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    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»Триумф «Ливерпуля» на «Энфилде». Борьба за титул еще не закончена, но «Ман Сити» из нее выбыл
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    Салах: Возможно, это была последняя игра на «Энфилде» за «Ливерпуль» против «Манчестер Сити»

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    Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в 13-м туре АПЛ и снова намекнул о своем вероятном уходе из стана мерсисайдцев.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    «Это нечто особенное. Я не принимаю это как должное, наслаждаюсь каждой минутой здесь. Забивать на "Энфилде" и выигрывать матчи — всегда особенное чувство. Возможно, это моя последняя игра за "Ливерпуль" против "Манчестер Сити" на "Энфилде", и я просто хотел насладиться ею. Невероятная атмосфера. Надеюсь, мы выиграем чемпионат, а что будет дальше — посмотрим», — цитирует Sky Sports Салаха.

    Календарь и таблица АПЛ

    Контракт египтянина с «Ливерпулем» заканчивается по окончании сезона и он пока не собирается его продлевать. В игре против «Ман Сити» Салах забил второй мяч с пенальти.

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