«Брентфорд» разгромил «Лестер», а «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас» поделили очки в АПЛ

Завершились два матча 13-го тура английской Премьер-лиги.

В одной из встреч «Брентфорд» разгромил «Лестер» со счетом 4:1.

В составе гостей единственный гол записал на свой счет Факундо Буонанотте на 21-й минуте.

У «Брентфорда» хет-трик оформил Кевин Шейд, отличившись на 29-й, 45+8-й и 59-й минутах встречи. Еще один гол забил Йоан Висса на 25-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брентфорд — Лестер 4:1 Голы: 0:1 Факундо Буонанотте (21'), 1:1 Йоан Висса (25'), 2:1 Кевин Шаде (29'), 3:1 Кевин Шаде (45 + 8'), 4:1 Кевин Шаде (59') Брентфорд: Марк Флеккен, Сепп ван ден Берг (Мадс Роэрслев, 83'), Нэйтан Коллинз, Этан Пиннок, Матиас Йенсен (Витали Янельт, 42'), Кристиан Нергор (Фабиу Карвалью, 70'), Миккель Дамсгор (Егор Ярмолюк, 70'), Кин Льюис-Поттер, Брайан Мбемо, Йоан Висса, Кевин Шаде (Игор Тиаго, 70') Лестер: Мадс Хермансен, Джеймс Джастин, Калеб Околи (Янник Вестергор, 35'), Конор Коди, Ваут Фас, Факундо Буонанотте (Стефи Мавидиди, 65'), Люк Томас, Вильфред Ндиди, Бубакари Сумаре (Оливер Скипп, 64'), Джейми Варди (Патсон Дака, 64'), Джордан Айю (Бобби Декордова-Рид, 80') Предупреждения: Кин Льюис-Поттер (63'), Джеймс Джастин (82')

После этого матча «Брентфорд» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 20-ю очками в активе, а «Лестер» — на 16-й позиции с 10-ю баллами.

В параллельном матче «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Ньюкаслом» со счетом 1:1.

На 53-й минуте защитник хозяев Марк Гехи оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол. «Кристал Пэлас» ответил голом Даниэля Муньоса на 90+4-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Ньюкасл 0:1 Голы: 0:1 Марк Гехи (автогол) (53'), 1:1 Даниэль Муньос (90 + 4') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Максанс Лакруа, Марк Гехи, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл, Трево Чалоба (Джеффри Шлупп, 84'), Уилл Хьюз (Эдвард Нкетиа, 77'), Хефферсон Лерма, Эберечи Эзе (Justin Devenny, 65'), Исмаила Сарр, Жан-Филипп Матета Ньюкасл: Ник Поуп, Дэниел Бёрн, Фабиан Шер, Тино Ливраменто, Джозеф Уиллок (Шон Лонгстафф, 75'), Бруно Гимарайнс, Сандро Тонали, Льюис Холл, Жоэлинтон, Александер Исак (Харви Льюис Барнс, 22'), Энтони Гордон (Каллум Уилсон, 75') Предупреждения: Энтони Гордон (53'), Хефферсон Лерма (59'), Джозеф Уиллок (64'), Тайрик Митчелл (87'), Марк Гехи (88'), Каллум Уилсон (89'), Oliver Glasner (90 + 5')

После этого матча «Ньюкасл» занимает 10-е место в таблице с 19-ю баллами, а «Кристал Пэлас» — на 17-й строчке (9).