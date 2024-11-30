В матче 17-го тура РПЛна своем поле примет. Встреча между командами запланирована на 30 ноября 14:00 мск.

«Акрон» после 16-го тура занимает 10-е место с 16 очками. Команда проиграла 2 поединка подряд. Она не смогла устоять перед «Спартаком» (0:4) и «Рубином» (0:3).

«Оренбург» замыкает список команд РПЛ. У него 8 очков за прошедший отрезок сезона и лишь одна победа. К матчу «горожане» подошли с серией из 4 поражений.

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Прогнозы и ставки

Тут выбор сложный и набор коэффициентов отражает это. Явного фаворита в этой паре нет.

Букмекеры дали 2.40 на победу «Акрона» и 2.80 на победу «Оренбурга». На ничью они предлагают 3.60 .

на победу «Акрона» и на победу «Оренбурга». На ничью они предлагают . Аналитики LiveSport.Ru представили прогноз для ставок с коэффициентами 2.50 и 1.88 .

представили прогноз для ставок с коэффициентами и . ИИ прогнозирует победу «Акрона» с минимальным счетом 1:0.

Смотреть матч

Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» — «Оренбург», а также следить за другими результатами 17-го тура РПЛ можно на сайте LiveCup.Run.

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