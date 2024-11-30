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    «Акрон» — «Оренбург»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче 17-го тура РПЛ «Акрон» на своем поле примет «Оренбург». Встреча между командами запланирована на 30 ноября 14:00 мск.

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    «Акрон» после 16-го тура занимает 10-е место с 16 очками. Команда проиграла 2 поединка подряд. Она не смогла устоять перед «Спартаком» (0:4) и «Рубином» (0:3).

    «Оренбург» замыкает список команд РПЛ. У него 8 очков за прошедший отрезок сезона и лишь одна победа. К матчу «горожане» подошли с серией из 4 поражений.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Тут выбор сложный и набор коэффициентов отражает это. Явного фаворита в этой паре нет.

    • Букмекеры дали 2.40 на победу «Акрона» и 2.80 на победу «Оренбурга». На ничью они предлагают 3.60.

    • Аналитики LiveSport.Ru представили прогноз для ставок с коэффициентами 2.50 и 1.88.

    • ИИ прогнозирует победу «Акрона» с минимальным счетом 1:0.

    Смотреть матч

    Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» — «Оренбург», а также следить за другими результатами 17-го тура РПЛ можно на сайте LiveCup.Run.

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