Официально: ван Нистелрой — главный тренер «Лестера»

объявил о подписании контракта с тренером

48-летний подписал контракт, который рассчитан до лета 2027 года.

«Я горд и взволнован. Все, с кем я общаюсь о футбольном клубе "Лестер Сити", полны энтузиазма. Они рассказывают замечательные истории о людях, работающих в клубе, болельщиках и, конечно, о недавней истории клуба, которая впечатляет. Я рад начать работу, познакомиться со всеми и сделать всё, что в моих силах», — отметил Нистелрой после подписания контракта.

Специалист присоединится к клубу 30 ноября перед игрой с «Брентфордом» в АПЛ.

Календарь и таблица АПЛ

«Лестер» в настоящий момент идет на 16-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.