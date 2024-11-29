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    Официально: ван Нистелрой — главный тренер «Лестера»

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    «Лестер» объявил о подписании контракта с тренером Рудом ван Нистелроем.

    Руд ван Нистелрой
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    Руд ван Нистелрой

    48-летний подписал контракт, который рассчитан до лета 2027 года.

    «Я горд и взволнован. Все, с кем я общаюсь о футбольном клубе "Лестер Сити", полны энтузиазма. Они рассказывают замечательные истории о людях, работающих в клубе, болельщиках и, конечно, о недавней истории клуба, которая впечатляет. Я рад начать работу, познакомиться со всеми и сделать всё, что в моих силах», — отметил Нистелрой после подписания контракта.

    Специалист присоединится к клубу 30 ноября перед игрой с «Брентфордом» в АПЛ.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Лестер» в настоящий момент идет на 16-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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