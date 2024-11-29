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    Защитник «Зенита» Эракович не сможет сыграть против «Крыльев Советов»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
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    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «К игре с "Крыльями" подходим в оптимальном состоянии? Оптимальное состояние — это понятие относительное, потому что у каждого игрока есть хорошие периоды, а есть менее удачные. Каждый находится на пике в то или иное время. Невозможно, чтобы все футболисты одновременно находились в своей лучшей форме. Поэтому состояние нормальное, рабочее — мы готовимся. Посмотрим, насколько наше состояние позволит сыграть так, как мы хотим, и добиться хорошего результата.

    Травмированные? Нам не сможет помочь (защитник Страхинья) Эракович. Перелома, слава богу, у него нет, но травма серьезная, пока он не может тренироваться. Посмотрим, может быть, к заключительному матчу перед зимней паузой сможет подойти, но пока это под вопросом. Сергей Волков и Миша Кержаков проходят реабилитацию, восстанавливаются, а все остальные готовы сыграть», — сказал Семак «Матч ТВ».

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    • Матч между «Зенитом» и «Крыльями Советов» состоится 1-го декабря в 16:30 мск. После 16-и туров в РПЛ «сине-бело-голубые» занимают 1-е место в таблице с 39-ю очками в активе, а самарская команда — на 12-й позиции (15 баллов).

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