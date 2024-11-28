В Лиге Европы продолжает этап лиги. В рамках 5-го турапримет одного из лидеров таблицы амстердамский. Встреча состоится 28 ноября в 23:00 мск.

Сан-Себастьянцы не входят в зону плей-офф. С 4 очками они занимают 25-е место. Именно поэтому им нужно побеждать, чтобы попытаться обойти ближайших конкурентов. В 4 играх турнира «Реал Сосьедад» проиграл «Виктории» Пльзень и «Андерлехту» 1:2. Набрать очки команде удалось в поединках с «Маккаби» Тель-Авив (2:1) и «Ниццей» (1:1).

«Аякс» идет 2-м с 10 баллами, но в случае потери очков все изменится. Клуб наверняка заинтересован в продлении своей удачной полосы. У гостей две победы подряд. Они разгромили «Карабах» 3:0 и «Маккаби» Тель-Авив 5:0. Ранее «аяксиды» сыграли вничью с пражской «Славией» 1:1 и разбили «Бешикташ» 4:0.

Календарь и таблица Лиги Европы

Прогнозы и ставки

Рассмотрим предложения букмекеров и экспертов, какие цифры и на что ставить в этом матче.

Букмекеры считают фаворитом хозяев. На «Реал Сосьедад» они дают 1.88 , на «Аякс» — 4.10 . Ничья выставлена за 3.55 .

, на «Аякс» — . Ничья выставлена за . Аналитики сайта LiveSport.Ru уверены в преимуществе «Аякса» и предлагают поставить на него с коэффициентом 2.85 , а также они дают сопутствующую ставку за 1.78 . На что конкретно ставить, об этом подробнее в прогнозе.

уверены в преимуществе «Аякса» и предлагают поставить на него с коэффициентом , а также они дают сопутствующую ставку за . На что конкретно ставить, об этом подробнее в прогнозе. Искусственный интеллект прогнозирует победу «Реал Сосьедада» со счетом 3:1.

Трансляция матча

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Аякс» можно на LiveCup.Run.

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