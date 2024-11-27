27 ноября в Екатеринбурге состоится ответный матч Кубка России между. Напомним, что это плей-офф турнира Путь регионов, 1/16 финала. Начало в 16:00 мск.

«Урал» пробился в плей-офф, пройдя отбор на своем уровне. В финальном матче он обыграл «Сокол» 3:1. Сейчас хозяева идут на серии из трех побед. Последним результатом стала минимальная побед над «Аланией» со счетом 1:0.

«Химки» вышли в Путь регионов из группового этапа основной сетки. В своем квартете клуб набрал 5 очков. В последней встрече гости проиграли «Оренбургу» 0:2. С того момента прошло еще 4 поединка и ни в одном «красно-черные» не выиграли.

Прогнозы и ставки

Эксперты не смогли выделить здесь фаворита. Они считают команды практически равными по силам.

Букмекеры: 2.33 на «Урал», 2.95 на «Химки», 3.50 на ничью.

на «Урал», на «Химки», на ничью. LiveSport.Ru : аналитики сайта сделали смелый прогноз, предложив две ставки с коэффициентами 2.46 и 2.11 .

: аналитики сайта сделали смелый прогноз, предложив две ставки с коэффициентами и . Искусственный интеллект ставит на «Химки», по его прогнозу гости выиграют 1:0.

Трансляция матча

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