«Урал» пробился в плей-офф, пройдя отбор на своем уровне. В финальном матче он обыграл «Сокол» 3:1. Сейчас хозяева идут на серии из трех побед. Последним результатом стала минимальная побед над «Аланией» со счетом 1:0.
«Химки» вышли в Путь регионов из группового этапа основной сетки. В своем квартете клуб набрал 5 очков. В последней встрече гости проиграли «Оренбургу» 0:2. С того момента прошло еще 4 поединка и ни в одном «красно-черные» не выиграли.
Прогнозы и ставки
Эксперты не смогли выделить здесь фаворита. Они считают команды практически равными по силам.
- Букмекеры: 2.33 на «Урал», 2.95 на «Химки», 3.50 на ничью.
- LiveSport.Ru: аналитики сайта сделали смелый прогноз, предложив две ставки с коэффициентами 2.46 и 2.11.
- Искусственный интеллект ставит на «Химки», по его прогнозу гости выиграют 1:0.
Трансляция матча
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