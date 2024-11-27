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    Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Бенфикой»

    «Монако» — «Бенфика»: составы, коэффициенты, прогноз

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    «Монако» и «Бенфика» определились со стартовыми составами на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    Александр Головин — полузащитник «Монако»
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    Александр Головин — полузащитник «Монако»

    «Монако»: Маецкий, Вандерсон, Синго, Керер, Эндрике, Камара, Закария, Аклиуш, Головин, Бен-Сегир, Эмболо.

    «Бенфика»: Трубин, Ба, Отаменди, Араужо, Фернандес, Флорентину, Эурснес, Ди Мария, Кекчу, Актюркоглу, Павлидис.

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    • Матч между этими командами стартует сегодня, 27-го ноября в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следите за ходом поединка тут.

    «Монако» занимает 6-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 10-ю очками в активе. «Бенфика» — на 22-й строчке с 6-ю баллами.

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