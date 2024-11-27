Монако
Бенфика
«Монако»
Турнирное положение: Монегаски в Лиге чемпионов выглядят весьма выгодно. Нынче команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Монако» в четырех стартовых турах набрал 10 очкв. Да и забила команда уже 10 мячей при 4 пропущенных.
Монако — Бенфика: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. Монегаски с натугой одолели «Брест» (3:2).
При этом «Монако» чуть ранее нанес поражение «Страсбуру» (3:1). Да и поединок с «Болоньей» завершился викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 8 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Фоларин Балоган, Крепин Диатта — травмированы.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: Cейчас «Монако» пребывает на подъеме. Команда победила в трех своих последних матчах.
Матчи с «орлами» для команды традиционно складываются неудачно. Из трех очных поединков «Монако» уступил два раза при одной ничьей.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Последние успехи явно окрылили команду, да и россиянин Александр Головин постепенно набирает свои лучшие кондиции.
«Бенфика»
Турнирное положение: «Орлы» нынешний сезон проводят не особенно продуктивно. В Лиге чемпионов команда сейчас находится на 19 месте.
Причем «Бенфика» в среднем забивает почти 2 гола за матч. В 4 поединках Лиги чемпионов команда настреляла 7 мячей при 5 пропущенных.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла яркую викторию. «Орлы» учинили разгром «Эштреле» (7:0).
При этом до того команда уверенно одолела «Порту» (4:1). А вот встреча с «Баварией» завершилась минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бенфика» добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: Джанлука Престианни — травмирован.
Состояние команды: «Орлы» победили в двух своих последних матчах. Да и оборона команды в среднем дает осечку чуть чаще раза за матч.
В своем чемпионате «орлы» пребывают на 3 месте турнирной таблицы. Отставание от лидера ныне составляет 8 зачетных баллов.
При этом «Бенфика» явно способна прибавить. Да и турок Керем Актюркоглу отличился 5 голами в Примейра-Лиге и 3 — в Лиге чемпионов.
Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. «Орлы» способны преуспеть в игре на контратаках.
Статистика для ставок
- Португальцы победили в 2 своих последних матчах
- «Монако» выиграл в 3 своих последних поединках
- Монегаски еще ни разу в истории не обыгрывали «Бенфику»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
- 4.60Бавария — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.12Барселона — Брест: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.03Манчестер Сити — Фейеноорд: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: «Бенфика» имеет надежные тылы, и наверняка постарается преуспеть в игре вторым номером.
Монегаски в последних матчах заметно прибавили, однако еще ни разу в истории не побеждали «Бенфику».
Ставка: ТМ 2.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.50