27 ноября в 5-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Монако» и «Бенфика». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Бенфика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монако»

Турнирное положение: Монегаски в Лиге чемпионов выглядят весьма выгодно. Нынче команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Монако» в четырех стартовых турах набрал 10 очкв. Да и забила команда уже 10 мячей при 4 пропущенных.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. Монегаски с натугой одолели «Брест» (3:2).

При этом «Монако» чуть ранее нанес поражение «Страсбуру» (3:1). Да и поединок с «Болоньей» завершился викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 8 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Фоларин Балоган, Крепин Диатта — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Cейчас «Монако» пребывает на подъеме. Команда победила в трех своих последних матчах.

Матчи с «орлами» для команды традиционно складываются неудачно. Из трех очных поединков «Монако» уступил два раза при одной ничьей.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Последние успехи явно окрылили команду, да и россиянин Александр Головин постепенно набирает свои лучшие кондиции.

«Бенфика»

Турнирное положение: «Орлы» нынешний сезон проводят не особенно продуктивно. В Лиге чемпионов команда сейчас находится на 19 месте.

Причем «Бенфика» в среднем забивает почти 2 гола за матч. В 4 поединках Лиги чемпионов команда настреляла 7 мячей при 5 пропущенных.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла яркую викторию. «Орлы» учинили разгром «Эштреле» (7:0).

При этом до того команда уверенно одолела «Порту» (4:1). А вот встреча с «Баварией» завершилась минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бенфика» добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: Джанлука Престианни — травмирован.

Состояние команды: «Орлы» победили в двух своих последних матчах. Да и оборона команды в среднем дает осечку чуть чаще раза за матч.

В своем чемпионате «орлы» пребывают на 3 месте турнирной таблицы. Отставание от лидера ныне составляет 8 зачетных баллов.

При этом «Бенфика» явно способна прибавить. Да и турок Керем Актюркоглу отличился 5 голами в Примейра-Лиге и 3 — в Лиге чемпионов.

Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. «Орлы» способны преуспеть в игре на контратаках.

Статистика для ставок

Португальцы победили в 2 своих последних матчах

«Монако» выиграл в 3 своих последних поединках

Монегаски еще ни разу в истории не обыгрывали «Бенфику»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Бенфика» имеет надежные тылы, и наверняка постарается преуспеть в игре вторым номером.

Монегаски в последних матчах заметно прибавили, однако еще ни разу в истории не побеждали «Бенфику».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.50