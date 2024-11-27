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    «Монако» — «Бенфика». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 27 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Бенфика»
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    Александр Головин
    27 ноября в 5-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Монако» и «Бенфика». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Бенфика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 27 Ноября 2024 года

    Монако

  • Монако
    •  Монако 23:00 Бенфика

    Бенфика

  • Лиссабон
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    «Монако»

    Турнирное положение: Монегаски в Лиге чемпионов выглядят весьма выгодно. Нынче команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Монако» в четырех стартовых турах набрал 10 очкв. Да и забила команда уже 10 мячей при 4 пропущенных.

    Монако — Бенфика: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. Монегаски с натугой одолели «Брест» (3:2).

    При этом «Монако» чуть ранее нанес поражение «Страсбуру» (3:1). Да и поединок с «Болоньей» завершился викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 8 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Фоларин Балоган, Крепин Диатта — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: Cейчас «Монако» пребывает на подъеме. Команда победила в трех своих последних матчах.

    Матчи с «орлами» для команды традиционно складываются неудачно. Из трех очных поединков «Монако» уступил два раза при одной ничьей.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Последние успехи явно окрылили команду, да и россиянин Александр Головин постепенно набирает свои лучшие кондиции.

    «Бенфика»

    Турнирное положение: «Орлы» нынешний сезон проводят не особенно продуктивно. В Лиге чемпионов команда сейчас находится на 19 месте.

    Причем «Бенфика» в среднем забивает почти 2 гола за матч. В 4 поединках Лиги чемпионов команда настреляла 7 мячей при 5 пропущенных.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла яркую викторию. «Орлы» учинили разгром «Эштреле» (7:0).

    При этом до того команда уверенно одолела «Порту» (4:1). А вот встреча с «Баварией» завершилась минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бенфика» добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Джанлука Престианни — травмирован.

    Состояние команды: «Орлы» победили в двух своих последних матчах. Да и оборона команды в среднем дает осечку чуть чаще раза за матч.

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    В своем чемпионате «орлы» пребывают на 3 месте турнирной таблицы. Отставание от лидера ныне составляет 8 зачетных баллов.

    При этом «Бенфика» явно способна прибавить. Да и турок Керем Актюркоглу отличился 5 голами в Примейра-Лиге и 3 — в Лиге чемпионов.

    Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. «Орлы» способны преуспеть в игре на контратаках.

    Статистика для ставок

    • Португальцы победили в 2 своих последних матчах

    • «Монако» выиграл в 3 своих последних поединках

    • Монегаски еще ни разу в истории не обыгрывали «Бенфику»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: «Бенфика» имеет надежные тылы, и наверняка постарается преуспеть в игре вторым номером.

    Монегаски в последних матчах заметно прибавили, однако еще ни разу в истории не побеждали «Бенфику».

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.50

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    «Монако» — «Бенфика»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 27.11.2024. Прогнозы на футбол. Смело ставим на минимализм!
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