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    «Ливерпуль» — «Реал». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 5-го тура Лиги Чемпионов «Ливерпуль» — «Реал»

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    Луис Диас
    «Ливерпуль» дома сыграет с «Реалом» в рамках 5-го тура общего этапа Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» стал единственной командой в Лиге Чемпионов, которая одержала победы во всех 4-х турах. «Красные» набрали 12 очков и на данный момент занимают третье место в турнирной таблице. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 10:1.

    В крайнем туре команда Арне Слота дома не оставила шансов «Байеру», разгромив клуб из Леверкузена со счетом 4:0. Хет-триком в составе «красных» отметился Луис Диас. До этого матча мерсисайдцы одержали победы над «Лейпцигом» (1:0), «Болоньей» (2:0) и «Миланом» (3:1).

    «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 31 очко в 12-ти матчах. В крайнем туре «красные» вырвали победу в гостях у «Саутгемптона» — 3:2.

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    «Реал»

    «Реал» набрал 6 очков в 4-х матчах и на данный момент занимает 21-е место в турнирной таблице Лиги Чемпионов. Мадридцы одержали две победы и дважды уступили, забив 9 мячей и пропустив 7 раз в свои ворота.

    В крайнем туре «Реал» не справился с «Миланом» на своем поле, пропустив от итальянского клуба три мяча — 1:3. До этого «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (5:2), а еще ранее проиграли «Лиллю» (0:1) и одержали победу над «Штутгартом» (3:1).

    «Реал» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 30 очков в 13-ти матчах. В крайнем туре мадридцы разгромили в гостях «Леганес» — 3:0.

    Личные встречи

    Последний раз команды встречались между собой в 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2022/2023. «Реал» прошел дальше благодаря победам в обоих матчах — 5:2 в гостях и 1:0 дома.

    Всего в 11-ти очных матчах мадридцы одержали 7 побед, «Ливерпуль» оказался сильнее в 3-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Реал» с коэффициентом 1.90.

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