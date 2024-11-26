Источник: Погба может вернуться в «МЮ»

Экс-защитник «Арсенала»уверен, чтопригодился бы нынешнему «Манчестер Юнайтед» и сможет помочь раскрыться молодым футболистам.

«Сегодняшний "Манчестер Юнайтед" отличается от того, которым он был во времена с Погба. У "Юнайтед" молодой тренер — он был игроком, он понимает ситуацию. Он, вероятно, хотел бы иметь на тренировках такого игрока, как Погба. Уверен, он будет открыт к его возвращению. Я много раз разговаривал с Полем. Он любит "Юнайтед", — сказал Санья Mega Dice о своем бывшем партнере по сборной Франции.

Сейчас 31-летний Погба является свободным агентом после расторжения контракт с "Ювентусом" из-за нарушения допинговых правил. В марте 2025 года истекает его срок дисквалификации. За "МЮ" Погба выступал с 2011 по 2012 год и 2016 по 2022 год.