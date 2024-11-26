Николич прокомментировал победу над «Рубином» в Кубке России

Главный тренер ЦСКАподелился своими ощущениями от победы над «Рубином» (3:0) в Кубке России Пути РПЛ и рассказал, насколько серьезной стала травма

«Сегодня счет 3:0, и контроль игры был более‑менее на нашей стороне. Да, мы ЦСКА, но мы должны быть скромными. Не позволять себе быть высокомерными и недовольными победой 3:0 или 1:0. Это серьезный чемпионат, серьезные клубы и Кубок. Нельзя недооценивать никого. Мы это видим ежедневно в чемпионате.

После счета 3:0 могу сказать, что мы молодцы, следующая игра через три дня, мы уже восстанавливаемся. Конец года, слава богу, что все здоровы и без травм. Сил еще хватит для побед. У Пьянича подвернут голеностоп, посмотрим завтра. Но считаю, что ничего серьезного.

Огромное спасибо фанатам. Одна игра, когда они есть на стадионе. Совсем другая, когда их нет.

Следующая игра с ними в РПЛ будет тяжелой. Каждую игру и соперника здесь надо уважать. "Рубин" — качественная команда. Это одна из лучших команд РПЛ на стандартах в этом году. Будет тяжело», — сказал Николич «Матч ТВ».

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ЦСКА вышел в полуфинал Кубка России Пути РПЛ, победив «Рубин» со счетом 3:0. Голы за армейцев забивали Келлвен, Аббосбек Файзуллаев и Тамерлан Мусаев.