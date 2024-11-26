«Ньюкасл» — «Вест Хэм»: счет матча 0:2, обзор голов

Томаш Соучек Фото: globallookpress.com
В первом тайме точным ударом отметился Томаш Соучек, во второй половине встречи отличился Аарон Ван-Биссака.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Ньюкасл — Вест Хэм 0:2
Голы: 0:1 Tomas Soucek (10'), 0:2 Аарон Ван-Биссака (53') Ньюкасл: Ник Поуп, Тино Ливраменто, Фабиан Шер, Ллойд Келли, Льюис Холл, Шон Лонгстафф (Сандро Тонали, 57'), Бруно Гимарайнс (Киран Триппьер, 84'), Джозеф Уиллок (Харви Льюис Барнс, 46'), Энтони Гордон (Каллум Уилсон, 68'), Александер Исак, Жоэлинтон (Джейкоб Мёрфи, 69') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Эмерсон (Владимир Цоуфаль, 75'), Макс Килман, Жан-Клер Тодибо (Константинос Мавропанос, 57'), Аарон Ван-Биссака, Майкл Антонио (Дэнни Ингс, 75'), Лукас Пакета, Карлос Солер (Родригес Гидо, 84'), Крисенсио Саммервилл (Анди Ирвинг, 84'), Джаррод Боуэн, Tomas Soucek Предупреждения: Julen Lopetegui (21'), Ллойд Келли (61')
После этой игры «Вест Хэм» набрал 15 очков и переместился на 14-е место в турнирной таблице. В активе «Ньюкасла» осталось 18 баллов и 10-я строчка.