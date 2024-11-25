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    Черчесов заявил о желании сыграть против сборной России

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    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался высказался о возможном матче с национальной командой России.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «У меня каждый раз спрашивают, мой ответ не поменяется. От моих хотелок ничего не зависит. Мои хотелки должны быть с реалиями нашей команды: выгодно это нам или невыгодно.

    Хотелось ли бы? Жеребьёвка. Есть команды. Хочешь или не хочешь, ты стараешься по возможности сыграть контрольный матч с командой, которая схожа [по стилю]. Хотя бы вещи какие-то проверить. А так, нам было бы интересно. Потому что, опять же, проверить себя, во-вторых, как я в шутку сказал, чтобы никому обидно не было. Сыграть и там, и тут», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

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