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    «Пари НН» и «Динамо» Мх обошлись без забитых мячей

    «Пари НН» — «Динамо» Мх: счет матча 0:0, обзор

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    В матче 16-го тура российской Премьер-лиги нижегородский «Пари НН» и махачкалинское «Динамо» не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

    Давид Волк
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    Давид Волк

    Лучше играли подопечные Виктора Гончаренко, они создали больше моментов и чаще угрожали воротам, но пробить голкипера бело-голубых Давида Волка так и не смогли.

    Календарь и таблица РПЛ

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Пари НН — Динамо Мх 0:0
    Пари НН: Никита Медведев, Никита Каккоев, Свен Карич, Станислав Магкеев, Александр Мухин, Лука Тичич, Кирилл Боженов, Александр Эктов, Никита Ермаков, Николай Калинский, Хуан Мануэль Боселли Динамо Мх: Давид Волк, Муталип Алибеков, Сослан Кагермазов, Нардин Мулахусейнович, Темиркан Сундуков, Никита Глушков, Ражаб Магомедов, Валентин Пальцев, Гамид Агаларов, Эгаш Касинтура, Mrezigue H. Предупреждения: Александр Мухин (38'), Кирилл Боженов (58'), Муталип Алибеков (90+1')

    В 17-м туре «Динамо» Мх сыграет с «Факелом», а «Пари НН» поедет в гости к «Ростову».

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