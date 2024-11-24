«Пари НН» — «Динамо» Мх: счет матча 0:0, обзор

В матче 16-го тура российской Премьер-лиги нижегородскийи махачкалинскоене смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

Лучше играли подопечные Виктора Гончаренко, они создали больше моментов и чаще угрожали воротам, но пробить голкипера бело-голубых Давида Волка так и не смогли.

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Футбол. Россия. Премьер-лига Пари НН — Динамо Мх 0:0 Пари НН: Никита Медведев, Никита Каккоев, Свен Карич, Станислав Магкеев, Александр Мухин, Лука Тичич, Кирилл Боженов, Александр Эктов, Никита Ермаков, Николай Калинский, Хуан Мануэль Боселли Динамо Мх: Давид Волк, Муталип Алибеков, Сослан Кагермазов, Нардин Мулахусейнович, Темиркан Сундуков, Никита Глушков, Ражаб Магомедов, Валентин Пальцев, Гамид Агаларов, Эгаш Касинтура, Mrezigue H. Предупреждения: Александр Мухин (38'), Кирилл Боженов (58'), Муталип Алибеков (90+1')

В 17-м туре «Динамо» Мх сыграет с «Факелом», а «Пари НН» поедет в гости к «Ростову».