Галактионов: Очень важна реакция команды на следующий матч

Главный тренер «Локомотива»считает, что разгромное поражение в матче 16-го тура РПЛ от «Спартака» (2:5) станет уроком для его игроков, а также ждет от них реакции в следующей встрече.

«Надо отметить в первую очередь, что в первом тайме мы не были похожи сами на себя. Акцентировали внимание на том, что нам надо быть более агрессивными, более динамичными. Мы пребывали в какой‑то прострации.

И этот быстрый мяч нас ошарашил, это очень неприятно в таких больших матчах. Шок для команды, когда ты проигрываешь 0:3, но честь и хвала, что мы попытались вернуться в игру и были где‑то рядом. Однако четвертый мяч нашу спесь немного подбил.

Это больно, неприятно, но такие поражения нужны, чтобы нас спустили с небес на землю. Надо работать, быть более цельными. И точно не давать сопернику создавать моменты, которые мы позволяли в первом тайме. Очень важна реакция команды на следующий матч, — сказал Галактионов "Матч ТВ".

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас "Локомотив" идет четвертым в таблице с 34 очками. "Спартак" следом за ним и имеет на три очка меньше.