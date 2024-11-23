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    Галактионов: Очень важна реакция команды на следующий матч

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов считает, что разгромное поражение в матче 16-го тура РПЛ от «Спартака» (2:5) станет уроком для его игроков, а также ждет от них реакции в следующей встрече.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Надо отметить в первую очередь, что в первом тайме мы не были похожи сами на себя. Акцентировали внимание на том, что нам надо быть более агрессивными, более динамичными. Мы пребывали в какой‑то прострации.

    И этот быстрый мяч нас ошарашил, это очень неприятно в таких больших матчах. Шок для команды, когда ты проигрываешь 0:3, но честь и хвала, что мы попытались вернуться в игру и были где‑то рядом. Однако четвертый мяч нашу спесь немного подбил.

    Это больно, неприятно, но такие поражения нужны, чтобы нас спустили с небес на землю. Надо работать, быть более цельными. И точно не давать сопернику создавать моменты, которые мы позволяли в первом тайме. Очень важна реакция команды на следующий матч, — сказал Галактионов "Матч ТВ".

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас "Локомотив" идет четвертым в таблице с 34 очками. "Спартак" следом за ним и имеет на три очка меньше.

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