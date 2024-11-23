«Сельта» находится на 11 месте с 17 очками. Клуб смог оклематься после серии поражений. Уступив «Леганесу» и мадридкому «Реалу», «кельты» обыграли у себя дома «Хетафе» 1:0, после чего сыграли 2:2 с «Бетисом».
«Барселона» с плотным графиком и кадровыми проблемами удерживает лидерство в турнирной таблице, имея 33 очка на счету. Команда Флика опережает «Атлетико» на 4 очка, «Реал» — на 6 пунктов. В последнем матче перед паузой «каталонцы» проиграли на выезде «Реал Сосьедаду» 0:1. Так прервалась 7-матчевая победная серия гостей, в рамках которой они громили «Севилью», «Баварию», «Реал».
Прогнозы, ставки, коэффициенты
Сюрпризов нет — «Барселона» является фаворитом поединка. Что касается котировок, то следует ознакомиться с букмекерской линией.
- Коэффициенты букмекеров такие: 5.00 на Сельту, 4.50 на ничью, 1.65 на «Барселону».
- По традиции эксперты LiveSport.Ru подготовили свой прогноз на поединок с коэффициентами ставок 2.15 и 2.10.
- Прогноз на матч от ИИ: «Барселона» выиграет со счетом 4:1.
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