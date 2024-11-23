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    «Арсенал» без проблем справился с «Ноттингемом»

    «Арсенал» — «Ноттингем Форест»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче 12-го тура чемпионата Англии «Арсенал» разобрался с «Ноттингемом» со счетом 3:0.

    Букайо Сака
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    Букайо Сака

    Букайо Сака, Томас Партей и Итан Нванери стали авторами забитых мячей в этой игре.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Ноттингем Форест 3:0
    Голы: 1:0 Букайо Сака (15'), 2:0 Томас Парти (52'), 3:0 Итан Нванери (86') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер (Якуб Кивёр, 88'), Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Риккардо Калафьори (Александр Зинченко, 67'), Мартин Эдегор (Итан Нванери, 82'), Жоржиньо (Томас Парти, 46'), Микель Мерино, Букайо Сака (Рахим Стерлинг, 83'), Габриэл Жезус, Леандро Троссард Ноттингем Форест: Матц Зельс, Алекс Морено (Неко Уильямс, 73'), Мурилло, Никола Миленкович, Каллум Хадсон-Одои, Джеймс Уорд-Праус, Николас Домингес (Рамон Соса, 63'), Райан Йейтс, Ола Эйна, Тайво Авонийи (Крис Вуд, 63'), Энтони Эланга (Жота Силва, 46') Предупреждения: Жоржиньо (24'), Габриэл Жезус (31'), Букайо Сака (44'), Ола Эйна (45 + 5'), Райан Йейтс (70')

    Календарь и таблица АПЛ

    После этой победы «Арсенал» с 22 очками идет четвертым в турнирной таблице. «Ноттингем» (19) — шестой.

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