«Арсенал» — «Ноттингем Форест»: счет матча 3:0, обзор голов

Букайо Сака Фото: globallookpress.com
Букайо Сака, Томас Партей и Итан Нванери стали авторами забитых мячей в этой игре.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Арсенал Лондон — Ноттингем Форест 3:0
Голы: 1:0 Букайо Сака (15'), 2:0 Томас Парти (52'), 3:0 Итан Нванери (86') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер (Якуб Кивёр, 88'), Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Риккардо Калафьори (Александр Зинченко, 67'), Мартин Эдегор (Итан Нванери, 82'), Жоржиньо (Томас Парти, 46'), Микель Мерино, Букайо Сака (Рахим Стерлинг, 83'), Габриэл Жезус, Леандро Троссард Ноттингем Форест: Матц Зельс, Алекс Морено (Неко Уильямс, 73'), Мурилло, Никола Миленкович, Каллум Хадсон-Одои, Джеймс Уорд-Праус, Николас Домингес (Рамон Соса, 63'), Райан Йейтс, Ола Эйна, Тайво Авонийи (Крис Вуд, 63'), Энтони Эланга (Жота Силва, 46') Предупреждения: Жоржиньо (24'), Габриэл Жезус (31'), Букайо Сака (44'), Ола Эйна (45 + 5'), Райан Йейтс (70')
После этой победы «Арсенал» с 22 очками идет четвертым в турнирной таблице. «Ноттингем» (19) — шестой.