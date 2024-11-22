Симеоне — о предстоящем матче с «Алавесом»: Они играют очень прямолинейно

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв рамках 14-го тура испанской Примеры.

«Мы знаем "Алавес", они играют очень прямолинейно, и в их составе есть парни из "Атлетико" (Карлос Мартин и бывший игрок "Атлетико" Сантьяго Моуриньо).

Нам нужно вывести игру на такой уровень, чтобы мы могли нанести им урон и поддерживать высокий темп», — приводит слова Симеоне Atletico Universe.

Матч между «Атлетико» и «Алавесом» состоится завтра, 23-го ноября в 18:15 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 13-и туров в испанской Примере «Атлетико» занимает 3-е место в таблице с 26-ю очками в активе, а «Алавес» — на 15-й позиции с 13-ю баллами.