Мадридский «Атлетико» на своем поле сыграет против «Алавеса» в 14-м туре испанской Примеры. Поединок пройдет 23 ноября и начнется в 18:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Алавес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетико»

Турнирное положение: Коллектив из Мадрида с 26 набранными очками разместился на третьей строке в таблице, отставая от первой «Барселоны» на семь пунктов.

«Атлетико» выиграл семь игр из 13 проведенных, пять встреч свел вничью и потерпел одно поражение, разница забитых и пропущенных составляет 19:7.

Последние матчи: Перед уходом «матрасников» на международных перерыв они смогли обыграть в гостях «Мальорку» со счетом 1:0 в рамках примеры, а перед этим одолели в Париже «ПСЖ» 2:1 в Лиге чемпионов и одолели в родных стенах «Лас-Пальмас» 2:0 в чемпионате Испании.

Не сыграют: Лазарет команды почти пуст.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сейчас у мадридского клуба серия из четырех викторий подряд во всех турнирах. Непосредственно в рамках Примеры за это время «индейцы» добыли две сухие виктории. Перед этим удачным периодом они проиграли три поединка из пяти предыдущих при одной мировой и одной виктории. А без забитого гола «Атлетико» уходил только раз за предыдущие десять игр.

«Алавес»

Турнирное положение: Клуб из города Витория-Гастейс с 13 пунктами разместился на 15 строке в таблице, опережая на три очка зону вылета.

«Алавес» выиграл четыре поединка из 13 проведенных, раз сыграл вничью и восемь встреч проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 14:22.

Календарь и таблица испанской Примеры

Последние матчи: «Славные» в предыдущем туре первенства страны потерпели крупное гостевое фиаско от «Вильярреала» со счетом 0:3. Перед этим же они с одинаковым результатом по 1:0 одолели «Мальорку» в рамках Примеры и «Компостелу» в Кубке Испании.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: За предыдущие восемь встреч с учетом всех турниров «Алавес» проиграл аж в шести из них и еще дважды за этот период он смог выиграть, но оба раза с минимальным счетом. И стоит отметить, что в пять из шести фиаско за данный отрезок баски не смогли забить в ворота соперников, и четыре из них были с разницей в два и более мячей.

Статистика для ставок

«Атлетико» дома обыграл «Алавес» в шести предыдущих поединках

В прошлом сезоне «матрасники» в Мадриде выиграли со счетом 2:1

Три из пяти предыдущих очных игр данных команд завершились на ТМ 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Атлетико» букмекеры дают коэффициент 1.40. Ничья оценена в 4.60, а победа «Алавеса» оценена в 9.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.03 и 1.84 соответственно.

Прогноз: «Атлетико» сейчас значительно превосходит своего оппонента и наверняка при своих зрителях обыграет «Алавес» уверенно.

Рекомендуемая ставка: победа «Атлетико» с форой (-1,5) за 2.14.

Прогноз: И еще поставим здесь на сухую викторию «матрасников», ведь «Алавес» большинство своих встреч в этом сезоне проиграл именно всухую.

Ставка: «Атлетико» победит и не пропустит за 1.95.