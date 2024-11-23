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    «Атлетико» уверенно обыграет «Алавес»

    «Атлетико» — «Алавес». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 23 ноября 2024 года

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    «Атлетико»
    Мадридский «Атлетико» на своем поле сыграет против «Алавеса» в 14-м туре испанской Примеры. Поединок пройдет 23 ноября и начнется в 18:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Алавес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 23 Ноября 2024 года

    Атлетико

  • Мадрид
    •  Атлетико 18:15 Алавес

    Алавес

  • Витория
    •

    «Атлетико»

    Турнирное положение: Коллектив из Мадрида с 26 набранными очками разместился на третьей строке в таблице, отставая от первой «Барселоны» на семь пунктов.

    «Атлетико» выиграл семь игр из 13 проведенных, пять встреч свел вничью и потерпел одно поражение, разница забитых и пропущенных составляет 19:7.

    Атлетико — Алавес: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Перед уходом «матрасников» на международных перерыв они смогли обыграть в гостях «Мальорку» со счетом 1:0 в рамках примеры, а перед этим одолели в Париже «ПСЖ» 2:1 в Лиге чемпионов и одолели в родных стенах «Лас-Пальмас» 2:0 в чемпионате Испании.

    Не сыграют: Лазарет команды почти пуст.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Сейчас у мадридского клуба серия из четырех викторий подряд во всех турнирах. Непосредственно в рамках Примеры за это время «индейцы» добыли две сухие виктории. Перед этим удачным периодом они проиграли три поединка из пяти предыдущих при одной мировой и одной виктории. А без забитого гола «Атлетико» уходил только раз за предыдущие десять игр.

    «Алавес»

    Турнирное положение: Клуб из города Витория-Гастейс с 13 пунктами разместился на 15 строке в таблице, опережая на три очка зону вылета.

    «Алавес» выиграл четыре поединка из 13 проведенных, раз сыграл вничью и восемь встреч проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 14:22.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Последние матчи: «Славные» в предыдущем туре первенства страны потерпели крупное гостевое фиаско от «Вильярреала» со счетом 0:3. Перед этим же они с одинаковым результатом по 1:0 одолели «Мальорку» в рамках Примеры и «Компостелу» в Кубке Испании.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: За предыдущие восемь встреч с учетом всех турниров «Алавес» проиграл аж в шести из них и еще дважды за этот период он смог выиграть, но оба раза с минимальным счетом. И стоит отметить, что в пять из шести фиаско за данный отрезок баски не смогли забить в ворота соперников, и четыре из них были с разницей в два и более мячей.

    Статистика для ставок

    • «Атлетико» дома обыграл «Алавес» в шести предыдущих поединках

    • В прошлом сезоне «матрасники» в Мадриде выиграли со счетом 2:1

    • Три из пяти предыдущих очных игр данных команд завершились на ТМ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Атлетико» букмекеры дают коэффициент 1.40. Ничья оценена в 4.60, а победа «Алавеса» оценена в 9.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.03 и 1.84 соответственно.

    Прогноз: «Атлетико» сейчас значительно превосходит своего оппонента и наверняка при своих зрителях обыграет «Алавес» уверенно.

    Рекомендуемая ставка: победа «Атлетико» с форой (-1,5) за 2.14.

    Прогноз: И еще поставим здесь на сухую викторию «матрасников», ведь «Алавес» большинство своих встреч в этом сезоне проиграл именно всухую.

    Ставка: «Атлетико» победит и не пропустит за 1.95.

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    «Атлетико» — «Алавес»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 23.11.2024. Прогнозы на футбол. «Атлетико» уверенно обыграет «Алавес»
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