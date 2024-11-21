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    Газизов: В РПЛ махачкалинское «Динамо» недобрало очков

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    Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о текущем положении дел команды в чемпионате России.

    Шамиль Газизов
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    Шамиль Газизов

    «Если взять результат, то мы недовольны. Такое ощущение, что недобрали очки. Что касается самого процесса — как ребята себя показывают в игре, самоотдача футболистов и то, как мы двигаемся, — здесь у меня есть удовлетворенность. Я вижу, как прогрессируют ребята. В том числе, как влились пришедшие летом футболисты.

    Оцениваю весь тренировочный процесс — как тренерский штаб работает, как их напутствует Гаджи Муслимович Гаджиев. Здесь я полностью удовлетворен, мне даже нравится. Нельзя не учесть во всем этом полную вовлеченность первого лица Дагестана — Сергея Алимовича Меликова.

    Но очков хотелось бы побольше. Все‑таки хотелось больше радовать вовлеченных в это людей, а самое главное — болельщиков. Их приходит много. Положительная динамика есть, все будет хорошо», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

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