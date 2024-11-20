Президент «Урала»: Важно, чтобы наша сборная функционировала

Президентвысказался о товарищеских матча сборнойв ноябре.

«Даже на такие достижения стоит обращать внимание. Любой результат в футболе, а тем более положительный, для нас очень хорош. Ребята собираются, некоторые приезжают из-за рубежа, играют в удовольствие. И Волгоград был выбран не случайно, это город, где очень любят футбол и на игры своего клуба, и на сборную приходит очень много народа. Так что такие матчи нужны.

Важно, чтобы наша сборная функционировала, чтобы люди знали, что она есть. Сборная должна быть», — приводит слова Иванова «РИА Новости Спорт».

Напомним, что в ноябре этого года сборная России разгромила Бруней (11:0) и Сирию (4:0).