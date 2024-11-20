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    Президент «Урала»: Важно, чтобы наша сборная функционировала

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    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о товарищеских матча сборной России в ноябре.

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    «Даже на такие достижения стоит обращать внимание. Любой результат в футболе, а тем более положительный, для нас очень хорош. Ребята собираются, некоторые приезжают из-за рубежа, играют в удовольствие. И Волгоград был выбран не случайно, это город, где очень любят футбол и на игры своего клуба, и на сборную приходит очень много народа. Так что такие матчи нужны.

    Важно, чтобы наша сборная функционировала, чтобы люди знали, что она есть. Сборная должна быть», — приводит слова Иванова «РИА Новости Спорт».

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