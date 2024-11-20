Тедеев: Дзюба хорошо разбирается в футболе

Артём Дзюба Фото: globallookpress.com
«Общего просмотра интервью Дзюбы точно не было. Но я слежу за всеми своими игроками, потому что безумно их люблю и уважаю. Это личная жизнь и история Артёма, которая в чём-то его разозлила как личность. Это его мнение.
А о том, что у него произошло, я с ним не разговаривал. Артём хорошо разбирается в футболе. Он сможет прокомментировать любой матч», — цитирует Тедеева «Чемпионат».
Дзюба пополнил состав «Акрона» в сентябре. Ранее форвард играл за московский «Локомотив».