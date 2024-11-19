«Интер Майами» получит нового тренера

Главный тренер «Интер Майами»решил уйти из клуба.

Как сообщает журналист Том Богер, такое решение аргентинец принял неожиданно и объяснил это личными причинами.

При этом руководство «Интера Майами» было не готово к такому развитию событий. В пятницу, 22 ноября, пройдет пресс-конференция, где Мартино официально объявит о своей отставке.

61-летний наставник возглавил клуб летом 2023 года. В этом сезоне в регулярном чемпионате он установил рекорд МЛС, набрав с «Интер Майами» 74 очка.

В плей-офф команда вылетела уже в первом круге, проиграв «Атланте» Алексея Миранчука.