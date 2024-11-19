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    «Интер Майами» получит нового тренера

    Футбол MLS Интер Майами
    Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино решил уйти из клуба.

    Херардо Мартино
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    Херардо Мартино

    Как сообщает журналист Том Богер, такое решение аргентинец принял неожиданно и объяснил это личными причинами.

    При этом руководство «Интера Майами» было не готово к такому развитию событий. В пятницу, 22 ноября, пройдет пресс-конференция, где Мартино официально объявит о своей отставке.

    61-летний наставник возглавил клуб летом 2023 года. В этом сезоне в регулярном чемпионате он установил рекорд МЛС, набрав с «Интер Майами» 74 очка.

    В плей-офф команда вылетела уже в первом круге, проиграв «Атланте» Алексея Миранчука.

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