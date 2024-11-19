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    Батраков: Хороший, продуктивный сбор, что-то новое почерпнул для себя

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Сирии Сборная Брунея
    Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков подвел итоги сборов национальной команды, в результате которого получилось обыграть Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

    Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива» и сборной России
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    Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива» и сборной России

    «Хочется поблагодарить болельщиков, которые пришли на стадион в большом количестве. Хороший, продуктивный сбор, что-то новое почерпнул для себя. Сейчас будем возвращаться в клубы и готовиться к предстоящим играм. Болельщики великолепно поддерживали, опасный момент, они сразу гнали вперёд.

    Привыкаю к взаимодействию с партнёрами, с кем-то прошёл несколько сборов — с Лешей Миранчуком», — передает слова Батракова Чемпионат.

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