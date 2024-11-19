Батраков: Хороший, продуктивный сбор, что-то новое почерпнул для себя

Полузащитники сборнойподвел итоги сборов национальной команды, в результате которого получилось обыграть(11:0) и(4:0).

«Хочется поблагодарить болельщиков, которые пришли на стадион в большом количестве. Хороший, продуктивный сбор, что-то новое почерпнул для себя. Сейчас будем возвращаться в клубы и готовиться к предстоящим играм. Болельщики великолепно поддерживали, опасный момент, они сразу гнали вперёд.

Привыкаю к взаимодействию с партнёрами, с кем-то прошёл несколько сборов — с Лешей Миранчуком», — передает слова Батракова Чемпионат.

Напомним, что сборная России в 2024-м году не пропустила ни одного гола в товарищеских матчах, забив при этом 34 мяча.