ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон Джонс против Стипе МиочичаКак в лучшие годы. Джонс ярко нокаутировал Миочича и подтвердил свое величие
  • 14:14
    • «Сокол» назвал имя нового главного тренера
  • 11:19
    • Овечкин второй раз кряду стал первой звездой дня в НХЛ
  • 00:45
    • Испания вырвала победу у Швейцарии, Сербия и Дания сыграли вничью в Лиге наций
    Все новости спорта

    Адиев: «Бесхозная» сборная? Мне нужно переговорить с Черчесовым

    Футбол Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций Лига наций Сборная Казахстана
    Экс-наставник сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев отметил, что хочет лично пообщаться с нынешним главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

    Магомед Адиев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Магомед Адиев

    Ранее Черчесов заявил, что ему досталась «бесхозная» сборная. До этого Казахстан в Лиге наций потерпел пятое поражение кряду.

    «Мне нужно переговорить со Станиславом Саламовичем, чтобы узнать, что он имел в виду. Зная его, не думаю, что он вкладывал в свои слова неуважение ко мне или к кому‑либо еще. Сегодня мы с ним обсудим эту ситуацию.

    Результатом никто не может быть доволен, сам Саламыч, думаю, тоже. Но я понимаю, что основной целью было подготовить команду к отбору на чемпионат мира. Какая‑то ротация проводилась, велся поиск игры», — сказал Адиев «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Россия продолжит громить соперников
  • Россия — Сирия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Германия продолжит побеждать в Лиге наций?
  • Венгрия — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Кто окажется победителем в решающем матче?
  • Чехия — Грузия. Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 19 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Россия — Сирия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Венгрия — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.85
  • Прогноз на матч Чехия — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бразилия — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 03:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Аргентина — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Велес Сарсфилд — Ланус
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:15
    •  2.22
  • Прогноз на матч Универсидад де Чили — Ньюбленсе
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры