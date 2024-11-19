Адиев: «Бесхозная» сборная? Мне нужно переговорить с Черчесовым

Экс-наставник сборной Казахстана по футболуотметил, что хочет лично пообщаться с нынешним главным тренером национальной команды

Ранее Черчесов заявил, что ему досталась «бесхозная» сборная. До этого Казахстан в Лиге наций потерпел пятое поражение кряду.

«Мне нужно переговорить со Станиславом Саламовичем, чтобы узнать, что он имел в виду. Зная его, не думаю, что он вкладывал в свои слова неуважение ко мне или к кому‑либо еще. Сегодня мы с ним обсудим эту ситуацию.

Результатом никто не может быть доволен, сам Саламыч, думаю, тоже. Но я понимаю, что основной целью было подготовить команду к отбору на чемпионат мира. Какая‑то ротация проводилась, велся поиск игры», — сказал Адиев «Матч ТВ».