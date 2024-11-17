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    Ребров: Благодарен футболистам сборной Украины за самоотдачу

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    Наставник сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал результат матча 5-го тура Лиги наций с Грузией. Матч в Батуми прошел 16 ноября и закончился вничью 1:1.

    Сергей Ребров
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    Сергей Ребров

    «Я благодарен ребятам за ту самоотдачу, которую они показали. На таком тяжёлом поле было непросто что-либо создавать. Но с таким высоким браком очень тяжело играть. Особенно против такого соперника, как Грузия, когда она играет дома, имея большую поддержку.

    К сожалению, мы не удержали результат. Мы могли вырвать победу, забить мяч в конце. Имеем что имеем. Сейчас готовимся к не менее важному матчу с Албанией», — приводит слова Реброва Украинская ассоциация футбола.

    Сборная Украины находится на последнем месте в турнирной таблице, набрав пять очков.

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