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    Глушаков: Шансы побороться за чемпионство у «Спартака» есть

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    Футболист «Химок» Денис Глушаков высказался об игре «Спартака» под руководством Деяна Станковича. Он оценил шансы красно-белых в борьбе за чемпионство.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Впечатления двоякие. Есть хорошие игры, есть не очень хорошие. Но в последнее время команда показывает положительный результат — выиграла три последних матча в чемпионате, в том числе дерби с ЦСКА (2:0).

    Думаю, что шансы побороться за чемпионство у "Спартака" есть. И за победу в Кубке России тоже», — приводят слова Глушакова «Известия».

    После 15 туров РПЛ «Спартак» набрал 28 очков и идет пятым в таблице. Глушаков играл за красно-белых с июля 2013 года по июль 2019 года.

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