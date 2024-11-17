Глушаков: Шансы побороться за чемпионство у «Спартака» есть

Футболист «Химок»высказался об игре «Спартака» под руководством. Он оценил шансы красно-белых в борьбе за чемпионство.

«Впечатления двоякие. Есть хорошие игры, есть не очень хорошие. Но в последнее время команда показывает положительный результат — выиграла три последних матча в чемпионате, в том числе дерби с ЦСКА (2:0).

Думаю, что шансы побороться за чемпионство у "Спартака" есть. И за победу в Кубке России тоже», — приводят слова Глушакова «Известия».

После 15 туров РПЛ «Спартак» набрал 28 очков и идет пятым в таблице. Глушаков играл за красно-белых с июля 2013 года по июль 2019 года.