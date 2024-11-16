Нино: Жозе Моуриньо — это особенный тренер

Жозе Моуринью Фото: globallookpress.com
«У нас есть четкие цели на сезон. Конечно, игры против команд из других стран — всегда особенные, но для нас важна каждая.
Встреча с Жозе Моуриньо? Это особенный тренер, ведь он вошел в историю футбола как успешный специалист, настоящий победитель. Так что, конечно, такие моменты, как встреча с ним, наполняют нас радостью и подчеркивают, что мы на правильном пути», — сказал Нино «СЭ».
В РПЛ «Зенит» идет вторым в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.