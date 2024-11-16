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    Нино: Жозе Моуриньо — это особенный тренер

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    Защитник «Зенита» Нино высказался по поводу поражения в товарищеском матче от «Фенербахче» (1:2). Встреча состоялась 15 ноября в Турции.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «У нас есть четкие цели на сезон. Конечно, игры против команд из других стран — всегда особенные, но для нас важна каждая.

    Встреча с Жозе Моуриньо? Это особенный тренер, ведь он вошел в историю футбола как успешный специалист, настоящий победитель. Так что, конечно, такие моменты, как встреча с ним, наполняют нас радостью и подчеркивают, что мы на правильном пути», — сказал Нино «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В РПЛ «Зенит» идет вторым в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

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