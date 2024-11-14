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    Сон Хын Мин вскоре продлит контракт с «Тоттенхэмом»

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    Атакующий полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин не покинет команду следующим летом.

    Сон Хын Мин
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    Сон Хын Мин

    По информации журналиста Фабрицио Романо, в ближайшее время лондонский клуб активирует опцию продления контракта с южнокорейским футболистом до июня 2026 года.

    Действующий контракт Сона с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2025 года.

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сон Хын Мина в 45 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в английской Премьер-лиге восемь матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.

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