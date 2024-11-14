Сон Хын Мин вскоре продлит контракт с «Тоттенхэмом»

Атакующий полузащитник «Тоттенхэма»не покинет команду следующим летом.

По информации журналиста Фабрицио Романо, в ближайшее время лондонский клуб активирует опцию продления контракта с южнокорейским футболистом до июня 2026 года.

Действующий контракт Сона с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2025 года.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сон Хын Мина в 45 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в английской Премьер-лиге восемь матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.

Сон Хын Мин перешел в «Тоттенхэм» из леверкузенского «Байера» летом 2015 года.