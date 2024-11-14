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    Казахстан — Австрия: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В Алматы состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА — сборная Казахстана примет сборную Австрии.

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    Для казахов в турнирном плане мало что изменится даже в случае победы над австрийцами. Хозяева проиграли 3 матча из 4 и потому сильно отстают в таблице даже от Словении, которая идет 3-й.

    А вот австрийцам победа может обеспечить первое место, за которое они борются с норвежцами. Кстати, Норвегию Австрия разгромила 5:1 в прошлом туре.

    Прогнозы и ставки

    В успех казахов почти никто не верит. Эксперты полагают, что это будет легкая прогулка для австрийцев.

    • Букмекеры дают такие коэффициенты: 14.00 на Казахстан, 1.25 на Австрию и 6.80 на ничью.

    • Аналитики LiveSport.Ru решили не делать ставку на кого-то конкретно. В своем прогнозе с коэффициентом 2.18 они делают упор на результативность.

    • ИИ пророчит сборной Австрии победу с сухим счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Казахстан — Австрия смотрите на LiveCup.Run. Помимо видео, на сайте есть статистика, результаты, прогнозы ИИ, составы на матч и коэффициенты.

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