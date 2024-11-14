Для казахов в турнирном плане мало что изменится даже в случае победы над австрийцами. Хозяева проиграли 3 матча из 4 и потому сильно отстают в таблице даже от Словении, которая идет 3-й.
А вот австрийцам победа может обеспечить первое место, за которое они борются с норвежцами. Кстати, Норвегию Австрия разгромила 5:1 в прошлом туре.
Прогнозы и ставки
В успех казахов почти никто не верит. Эксперты полагают, что это будет легкая прогулка для австрийцев.
- Букмекеры дают такие коэффициенты: 14.00 на Казахстан, 1.25 на Австрию и 6.80 на ничью.
- Аналитики LiveSport.Ru решили не делать ставку на кого-то конкретно. В своем прогнозе с коэффициентом 2.18 они делают упор на результативность.
- ИИ пророчит сборной Австрии победу с сухим счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Казахстан — Австрия смотрите на LiveCup.Run. Помимо видео, на сайте есть статистика, результаты, прогнозы ИИ, составы на матч и коэффициенты.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600€Новым игрокам
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету