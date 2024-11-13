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    Польша — Шотландия: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В первой группе Польша и Шотландия разыграют пропуск в Лигу А на следующий сезон. При этом победитель получит право лишь на участие в раунде стыков.

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    Шотландцы сейчас идут последними, а поляки занимают 3-е место. При этом по очкам у соперников паритет. Победителем в первом круге вышли «бело-красные». На выезде они выиграли 3:2.

    В прошлом туре Польша крупно проиграла Португалии 1:5, а Шотландия со счетом 1:0 обыграла Хорватию.

    Прогнозы и ставки

    В этой паре нет явного фаворита. Стоит подробнее рассмотреть котировки на матч.

    • Букмекеры: конторы дают 2.40 на Польшу, 3.35 на ничью, и 3.10 на Шотландию.

    • Эксперты LiveSport.Ru сделали свой прогноз на поединок с коэффициентом 2.18.

    • ИИ уверен, что победа будет на гостями. По его расчетам результат составит 1:0 в их пользу.

    Где смотреть матч

    Прямую трансляцию поединка смотрите на сайте LiveCup.Run, где также можно ознакомиться с предматчевой статистикой, результатами других встреч, а также стартовыми составами команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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