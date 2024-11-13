Шотландцы сейчас идут последними, а поляки занимают 3-е место. При этом по очкам у соперников паритет. Победителем в первом круге вышли «бело-красные». На выезде они выиграли 3:2.
В прошлом туре Польша крупно проиграла Португалии 1:5, а Шотландия со счетом 1:0 обыграла Хорватию.
Прогнозы и ставки
В этой паре нет явного фаворита. Стоит подробнее рассмотреть котировки на матч.
- Букмекеры: конторы дают 2.40 на Польшу, 3.35 на ничью, и 3.10 на Шотландию.
- Эксперты LiveSport.Ru сделали свой прогноз на поединок с коэффициентом 2.18.
- ИИ уверен, что победа будет на гостями. По его расчетам результат составит 1:0 в их пользу.
Где смотреть матч
Прямую трансляцию поединка смотрите на сайте LiveCup.Run, где также можно ознакомиться с предматчевой статистикой, результатами других встреч, а также стартовыми составами команд.
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