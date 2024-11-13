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    Экс-президент «Локомотива»: Дзюба не пожмет руку Семаку — а Семак пожмет его шаловливую руку?

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    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высмеял недавние заявления нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Дзюба ранее сообщил, что не пожмет руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку и наставнику «Локомотива» Михаилу Галактионову.

    «Понятно. А ему Семак и Галактионов пожмут руку? Он этим вопросом не задавался? Тем более его руки не совсем чистые, скажем так. Шаловливые (смеется).

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    • Зато Дзюба любит Слуцкого, о нем всегда хорошо говорит. Ну что поделать. Дзюба есть Дзюба, его уже не переделать. Он частенько веселит публику своими высказываниями», — приводит слова Наумова «Евро-Футбол.Ру».

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