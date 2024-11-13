Экс-президент «Локомотива»: Дзюба не пожмет руку Семаку — а Семак пожмет его шаловливую руку?

Бывший президент «Локомотива»высмеял недавние заявления нападающего «Акрона»

Дзюба ранее сообщил, что не пожмет руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку и наставнику «Локомотива» Михаилу Галактионову.

«Понятно. А ему Семак и Галактионов пожмут руку? Он этим вопросом не задавался? Тем более его руки не совсем чистые, скажем так. Шаловливые (смеется).

Зато Дзюба любит Слуцкого, о нем всегда хорошо говорит. Ну что поделать. Дзюба есть Дзюба, его уже не переделать. Он частенько веселит публику своими высказываниями», — приводит слова Наумова «Евро-Футбол.Ру».