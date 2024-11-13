Черданцев: Мы не комментируем матчи для Дзюбы и Карпина

Футбольный комментатор «Матч ТВ»отреагировал на критику главного тренера сборной Россиии нападающего «Акрона»в адрес тележурналистов.

«Мы, комментаторы, не комментируем матчи для профессионалов, тренеров, футболистов. Мы это делаем для широкой аудитории. Для девушек и женщин, бабушек и мам, для подростков и маленьких детей. И для остальной аудитории, которая мало что понимает в футболе.

Им интереснее смотреть спортивную трансляцию, когда тележурналист объясняет им какие-то элементарные вещи, которые сидящий у телевизора человек просто не знает.

Мы не комментируем игры для Валерия Карпина и Артема Дзюбы. Они, конечно, в футболе разбираются лучше любого из нас. Это же совершенно очевидно.

При этом я, например, не учу Валерия Георгича тренировать, а Артема — играть. Однако без оценочного суждения ты никуда не денешься.

Во-первых, это неотъемлемая часть профессии. Сказать, плохо сыграно или хорошо, в том числе и наша задача. В противном случае это просто интершум, который может изображать не человек, а искусственный интеллект. То есть просто называть фамилию футболиста, в данный момент владеющего мячом. Только вот зрителю все это неинтересно.

Наверное, профессиональный футболист смотрит трансляцию без звука. Знаю массу хоккеистов, которые не любят великих хоккейных комментаторов. Именно великих. Потому что, мол, они не разбираются в деталях. И, знаете, любой профессиональный спортсмен серьезного уровня, скорее всего, считает, что комментатор ничего не понимает в его виде спорта», — приводит слова Черданцева «Спорт-Экспресс».