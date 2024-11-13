ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ЗинченкоТоп-5 игроков АПЛ, которые очень ждали перерыва на матчи сборных
    Все новости спорта

    Черданцев: Мы не комментируем матчи для Дзюбы и Карпина

    Футбол Сборная России Футбол России Акрон Артём Дзюба Футбол на ТВ
    Футбольный комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на критику главного тренера сборной России Валерия Карпина и нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в адрес тележурналистов.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «Мы, комментаторы, не комментируем матчи для профессионалов, тренеров, футболистов. Мы это делаем для широкой аудитории. Для девушек и женщин, бабушек и мам, для подростков и маленьких детей. И для остальной аудитории, которая мало что понимает в футболе.

    Им интереснее смотреть спортивную трансляцию, когда тележурналист объясняет им какие-то элементарные вещи, которые сидящий у телевизора человек просто не знает.

    Мы не комментируем игры для Валерия Карпина и Артема Дзюбы. Они, конечно, в футболе разбираются лучше любого из нас. Это же совершенно очевидно.

    При этом я, например, не учу Валерия Георгича тренировать, а Артема — играть. Однако без оценочного суждения ты никуда не денешься.

    Во-первых, это неотъемлемая часть профессии. Сказать, плохо сыграно или хорошо, в том числе и наша задача. В противном случае это просто интершум, который может изображать не человек, а искусственный интеллект. То есть просто называть фамилию футболиста, в данный момент владеющего мячом. Только вот зрителю все это неинтересно.

  • Булыкин о комментаторах: Приходят непонятные люди и что-то рассказывают
  • Читайте по теме

    • Наверное, профессиональный футболист смотрит трансляцию без звука. Знаю массу хоккеистов, которые не любят великих хоккейных комментаторов. Именно великих. Потому что, мол, они не разбираются в деталях. И, знаете, любой профессиональный спортсмен серьезного уровня, скорее всего, считает, что комментатор ничего не понимает в его виде спорта», — приводит слова Черданцева «Спорт-Экспресс».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В матче памяти Ф. Черенкова выиграют легенды «Спартака»
  • «Спартак» (легенды) — «Динамо» (легенды). Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Трактор» справится с набирающей ход «Магниткой»
  • «Металлург» Мг — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Рублев воспользуется ужасным состоянием Алькараса?
  • Алькарас — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.98
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Сегодня в 20:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Спартак (легенды) — Динамо (легенды)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Алькарас — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Сибирь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Зверев — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Казахстан — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Бельгия — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры