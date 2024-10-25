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    Булыкин о комментаторах: Приходят непонятные люди и что-то рассказывают

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    Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о комментаторах и экспертах на российском телевидении.

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Я был раньше на "Матч ТВ", рассказывал и показывал в студии моменты определённые. У меня лицензия есть УЕФА А, немного в футболе играл на высоком уровне и в сборной. Поэтому разбираюсь немножко, а тут люди приходят непонятные, никогда о них не слышал, и что-то рассказывают…

    Ладно комментаторы, у них задача такая, но когда они говорят что-то не то, то нужно поправлять и говорить, как по-футбольному это объяснить. А то они уже чувствуют, что они как будто в футбол 20 лет играли в сборной.

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    • Я думаю, что Карпину, мне, тем, кто играл на высоком уровне, тому же Аршавину, Радимову, Павлюченко, Погребняку точно режет слух и точно непонятно. Мы не можем везде этого говорить: "Кого вы приглашаете?" Поэтому и мучаемся, иногда без звука смотрим, а иногда наблюдаем за экспертизой и смеёмся потом, потому что рассказывают точно не про футбол», — сказал Булыкин изданию Евро-Футбол.Ру.

    Ранее главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин выступил с критикой в адрес российских комментаторов. Константин Генич, в свою очередь, поделился своим мнением по поводу высказывания наставника национальной команды.

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