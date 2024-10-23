Генич — про критику футбольных комментаторов от Карпина: Вообще по барабану

высказался по поводу недавнего резонансного высказывания

Ранее тренер «Ростова» и сборной России раскритиковал футбольных комментаторов за то, что они высказывают свои оценочные суждения в прямом эфире. По мнению Карпина, комментатор не должен давать личные оценки.

«Раздавал. Раздаю. И буду раздавать. Любые оценки, по любому игровому эпизоду, по любой спорной ситуации.

Не так пробил, не туда развернул, не туда развернул. Так было, и так будет. Несмотря на мой скромный футбольный путь.

Нравится кому-то это или нет, — "вообще по барабану" (с)», — написал Генич в соцсетях.