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    Генич — про критику футбольных комментаторов от Карпина: Вообще по барабану

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    Константин Генич высказался по поводу недавнего резонансного высказывания Валерия Карпина.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Ранее тренер «Ростова» и сборной России раскритиковал футбольных комментаторов за то, что они высказывают свои оценочные суждения в прямом эфире. По мнению Карпина, комментатор не должен давать личные оценки.

    «Раздавал. Раздаю. И буду раздавать. Любые оценки, по любому игровому эпизоду, по любой спорной ситуации.

    Не так пробил, не туда развернул, не туда развернул. Так было, и так будет. Несмотря на мой скромный футбольный путь.

    Нравится кому-то это или нет, — "вообще по барабану" (с)», — написал Генич в соцсетях.

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