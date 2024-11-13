Сборныесыграют в рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА группы А. Встреча должна получиться интересной, так как в первом круге команды сыграли результативную ничью 2:2.

Бельгийцам будет сложно как-то попасть в первую двойку, поскольку ранее хозяева потеряли очки в трех играх подряд. Италия выступает лидером таблицы и единственным участником группы, который еще ни разу не проиграл.

Однако итальянцы пропускали в каждом из четырех матчей турнира, а Бельгия забила во всех домашних матчах розыгрыша. Так что будет интересно.

Прогнозы и ставки

Явного фаворита в этой паре нет. Более того, эксперты уверены, что матч получится результативным.

К примеру, на LiveSport.Ru вышел прогноз с коэффициентом 2.45 , в котором ставка делается на результативность бельгийцев.

вышел прогноз с коэффициентом , в котором ставка делается на результативность бельгийцев. Интересно, что искусственный интеллект спрогнозировал победу Бельгии со счетом 2:0.

У букмекеров по котировкам на победу одной и другой команды почти паритет. Коэффициенты составляют 2.75 и 2.86 соответственно. Ничья оценивается котировкой 3.20.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Бельгия — Италия смотрите на LiveCup.Run. Там же есть статистика, коэффициенты, результаты и составы.

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