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    Тедеев — о матче со «Спартаком»: Считаю, что сегодня произошло, закономерным

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    Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал поражение своей команды от московского «Спартака» в рамках 15-го тура РПЛ.

    Заурбек Тедеев
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    Заурбек Тедеев

    «У нас не получился первый тайм. Те идеи, что мы закладывали — прессинговать и выше играть в обороне — не срабатывали, — начал Тедеев. — Не получалось доставлять мячи до Артема Дзюбы. Мы слишком низко упали.

    Ну и "Спартак" играл хорошо. Они заслуженно победили. Скажу, что это худший первый тайм за то время, что я работаю в команде. Во втором тайме пытались изменить ситуацию, отчасти получалось, но быстро пропустили второй мяч, который стал ключевым. К сожалению, 2:0 — уже слишком большая фора, а мы раскрылись, пытаясь изменить ход игры. Считаю, что сегодня произошло, закономерным.

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    Мы понимали, что "Спартак" насыщает полуфланговые зоны. Мы понимали, как надо было обороняться, но не надо было так низко отходить. Нужно было сохранять плотность в зоне выше от наших ворот — тем самым мы добились бы желаемого и после перехватов могли бы контрактаковать. Мы садимся в пятерку защитников уже не в первом матче. Учитывая наш подбор футболистов, мы имеем право так делать.

    Горжусь теми игроками, с которыми работаю. Вижу большую работу, которую они делают. Не может быть клуб и команда вот так сразу готовы к РПЛ. Очень мало, кто в нашей команде имел опыт игры в премьер-лиге перед стартом сезона. Что-то у нас получалось, что-то нет. Будем работать дальше», — сказал Тедеев на пресс-конференции.

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас «Акрон» располагается на 9-м месте в РПЛ с 16 очками. Для команды это дебют в элитном дивизионе.

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