Тедеев — о матче со «Спартаком»: Считаю, что сегодня произошло, закономерным

«У нас не получился первый тайм. Те идеи, что мы закладывали — прессинговать и выше играть в обороне — не срабатывали, — начал Тедеев. — Не получалось доставлять мячи до Артема Дзюбы. Мы слишком низко упали.
Ну и "Спартак" играл хорошо. Они заслуженно победили. Скажу, что это худший первый тайм за то время, что я работаю в команде. Во втором тайме пытались изменить ситуацию, отчасти получалось, но быстро пропустили второй мяч, который стал ключевым. К сожалению, 2:0 — уже слишком большая фора, а мы раскрылись, пытаясь изменить ход игры. Считаю, что сегодня произошло, закономерным.
Мы понимали, что "Спартак" насыщает полуфланговые зоны. Мы понимали, как надо было обороняться, но не надо было так низко отходить. Нужно было сохранять плотность в зоне выше от наших ворот — тем самым мы добились бы желаемого и после перехватов могли бы контрактаковать. Мы садимся в пятерку защитников уже не в первом матче. Учитывая наш подбор футболистов, мы имеем право так делать.
Горжусь теми игроками, с которыми работаю. Вижу большую работу, которую они делают. Не может быть клуб и команда вот так сразу готовы к РПЛ. Очень мало, кто в нашей команде имел опыт игры в премьер-лиге перед стартом сезона. Что-то у нас получалось, что-то нет. Будем работать дальше», — сказал Тедеев на пресс-конференции.
Сейчас «Акрон» располагается на 9-м месте в РПЛ с 16 очками. Для команды это дебют в элитном дивизионе.