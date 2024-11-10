«Спартак» разгромил «Акрон», Бонгонда и Угальде забили по два мяча

Московскийодержал победу над тольяттинскимв домашнем матче 15-го тура РПЛ.

Матч в Москве завершился со счетом 4:0 в пользу «Спартака».

В составе красно-белых по два мяча забили конголезец Тео Бонгонда и костариканец Манфред Угальде.

На 86-й минуте в составе «Акрона» был удален нападающий Солтмурад Бакаев, вышедший на замену во втором тайме.

«Спартак» выиграл четыре из пяти последних матчей в РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице — 28 очков. «Акрон» находится на девятой строчке — 16 очков.