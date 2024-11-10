«Спартак» разгромил «Акрон», Бонгонда и Угальде забили по два мяча

Тео Бонгонда Фото: globallookpress.com
Матч в Москве завершился со счетом 4:0 в пользу «Спартака».
В составе красно-белых по два мяча забили конголезец Тео Бонгонда и костариканец Манфред Угальде.
На 86-й минуте в составе «Акрона» был удален нападающий Солтмурад Бакаев, вышедший на замену во втором тайме.
«Спартак» выиграл четыре из пяти последних матчей в РПЛ.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице — 28 очков. «Акрон» находится на девятой строчке — 16 очков.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак — Акрон 4:0
Голы: 1:0 Тео Бонгонда (28'), 2:0 Манфред Угальде (58'), 3:0 Тео Бонгонда (63'), 4:0 Манфред Угальде (74') Спартак: Александр Максименко, Алексис Дуарте, Срджан Бабич, Олег Рябчук, Маркос Маркиньос, Даниил Денисов, Кристофер Мартинс Перейра, Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Тео Бонгонда, Манфред Угальде Акрон: Пауло Витор, Сергей Волков, Родриго Эсковаль, Роберто Фернандес, Алекса Джурашович, Максим Кузьмин, Стефан Лонча, Владимир Хубулов, Константин Савичев, Артём Дзюба, Беншимол Предупреждение: (86')