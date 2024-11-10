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    Деян Станкович«Спартак» — «Акрон» 4:0. Онлайн
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    «Спартак» разгромил «Акрон», Бонгонда и Угальде забили по два мяча

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    Московский «Спартак» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в домашнем матче 15-го тура РПЛ.

    Тео Бонгонда
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    Тео Бонгонда

    Матч в Москве завершился со счетом 4:0 в пользу «Спартака».

    В составе красно-белых по два мяча забили конголезец Тео Бонгонда и костариканец Манфред Угальде.

    На 86-й минуте в составе «Акрона» был удален нападающий Солтмурад Бакаев, вышедший на замену во втором тайме.

    «Спартак» выиграл четыре из пяти последних матчей в РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице — 28 очков. «Акрон» находится на девятой строчке — 16 очков.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Акрон 4:0
    Голы: 1:0 Тео Бонгонда (28'), 2:0 Манфред Угальде (58'), 3:0 Тео Бонгонда (63'), 4:0 Манфред Угальде (74') Спартак: Александр Максименко, Алексис Дуарте, Срджан Бабич, Олег Рябчук, Маркос Маркиньос, Даниил Денисов, Кристофер Мартинс Перейра, Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Тео Бонгонда, Манфред Угальде Акрон: Пауло Витор, Сергей Волков, Родриго Эсковаль, Роберто Фернандес, Алекса Джурашович, Максим Кузьмин, Стефан Лонча, Владимир Хубулов, Константин Савичев, Артём Дзюба, Беншимол Предупреждение: (86')
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