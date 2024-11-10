Слот: «Ливерпулю» было трудно в матче с «Астон Виллой»

Наставник «Ливерпуля»высказался о победе над «Астон Виллой» в АПЛ. Красные одолели соперника со счетом 2:0.

«Было трудно, как и в большинстве игр. "Астон Вилла" была, возможно, не так агрессивна, как мы ожидали. Мы действовали терпеливо. Если она в чем-то и хороша, так это в стандартных положениях. В целом игра была под нашим контролем.

Нам удалось забить в результате двух контратак — хотя, возможно, не этого мы ожидали. "Ливерпуль" не впервые использует контратаки таким образом, у нас есть очень быстрые игроки», — отметил Слот TNT Sports.

Календарь и таблица АПЛ

У «красных» 28 турнирных баллов по итогам 11 встреч. «Ливерпуль» располагается на первой строчке в таблице.