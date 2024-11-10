«Урал» выиграл в гостях у «Шинника»

Олег Шатов дебютировал как тренер «Урала» Фото: fc-ural.ru
На 22-й минуте счет открыл крайний защитник гостей Мингиян Бевеев.
На 49-й минуте Андрей Егорычев увеличил преимущество «Урала».
С 51-й минуты «Шинник» играл в меньшинстве после удаления Джона Джонатана.
Футбол. Россия. Первая лига
Шинник — Урал 0:2
Голы: 0:1 Мингиян Бевеев (22'), 0:2 Андрей Егорычев (49') Шинник: Тимофей Митров, Джонатан Джон, Лев Скворцов, Глеб Якушевич, Бен Загре, Василий Алейников, Руслан Куль, Денис Самойлов, Мухаммад Султонов, Вячеслав Зинков, Артем Малахов Урал: Алексей Мамин, Алексей Мамин, Матвей Бардачев, Силвие Бегич, Мингиян Бевеев, Лео Гогличидз, Андрей Егорычев, Даниэль Мишкич, Фаниль Сунгатулин, Артур Юсупов, Sekulic M. Предупреждения: Джонатан Джон (51'), Алексей Мамин (61'), Владислав Малькевич (63'), (90+4')
Для известного прошлом футболиста Олега Шатова это была первая игра во главе «Урала».