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    «Урал» выиграл в гостях у «Шинника»

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    В матче 18-го тура Первой лиги ярославский «Шинник» уступил дома «Уралу» со счетом 0:2.

    Олег Шатов дебютировал как тренер «Урала»
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    Олег Шатов дебютировал как тренер «Урала»

    На 22-й минуте счет открыл крайний защитник гостей Мингиян Бевеев.

    На 49-й минуте Андрей Егорычев увеличил преимущество «Урала».

    С 51-й минуты «Шинник» играл в меньшинстве после удаления Джона Джонатана.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Футбол. Россия. Первая лига
    Шинник — Урал 0:2
    Голы: 0:1 Мингиян Бевеев (22'), 0:2 Андрей Егорычев (49') Шинник: Тимофей Митров, Джонатан Джон, Лев Скворцов, Глеб Якушевич, Бен Загре, Василий Алейников, Руслан Куль, Денис Самойлов, Мухаммад Султонов, Вячеслав Зинков, Артем Малахов Урал: Алексей Мамин, Алексей Мамин, Матвей Бардачев, Силвие Бегич, Мингиян Бевеев, Лео Гогличидз, Андрей Егорычев, Даниэль Мишкич, Фаниль Сунгатулин, Артур Юсупов, Sekulic M. Предупреждения: Джонатан Джон (51'), Алексей Мамин (61'), Владислав Малькевич (63'), (90+4')

    Для известного прошлом футболиста Олега Шатова это была первая игра во главе «Урала».

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