Семак — о матче с «Ахматом»: Рад, что победили, здесь всем сложно играть

Главный тренер «Зенита»сообщил, что всегда очень сложно играть в Грозном и том, что он очень доволен победой над «Ахматом» (2:1) в 15-м туре РПЛ.

Тяжелое поле, тяжелая игра. Очень много борьбы было, очень много подборов. Мы неудачно начали — с 0:1. Хорошо, что быстро смогли вернуться, забили хорошие мячи.

В дальнейшем и «Ахмат» мог сравнять, и мы могли упрочить преимущество. Игра держала в напряжении до финального свистка. Рад, что победили, здесь всем сложно играть. Тем ценнее победа.

Движения немного не хватало, свежести. Конечно, если ты активнее встречаешь, то ты не даешь сопернику подходить близко к своей штрафной. Плюс «Ахмату» терять было нечего, играли раскрепощенно — какая разница, 3:1 или 2:2.

Поэтому для них было важно забить. Они рисковали, а мы в свою очередь не смогли воспользоваться пространством«, — сказал Семак "Матч ТВ".

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"Зенит" первым пропустил гол уже в начале матча от "Ахмата", но затем смог перевернуть игру, забив дважды.