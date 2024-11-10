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    Дзюба: Матч против «Спартака» — худший для «Акрона», вообще ничего не получилось

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    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал разгромное поражение от «Спартака» (0:4) в 15-м туре РПЛ.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Не получилось вообще ничего. Всё, что задумывалось, ничего не вышло. Хотели прессинговать, но не получилось. Худший матч, поэтому без шансов.

    Всё в психологии, нужно перестраиваться с ФНЛ. Здесь в РПЛ невозможно (так играть). Если кто‑то думает, что мы чудом отобьемся, то такого не бывает. Надо противостоять сопернику.

    Что говорили вратарю? Попросил выбивать мяч чуть раньше.

    Как тренера меня в команде не воспринимают, но как старшего партнера точно. Я сам в таких ситуациях первый раз, что центр поля через раз переходим. Это шок, нужно и мне, и команде это пройти. Команда будет взрослее.

    Тренер сделал большой разнос, всё по делу, так играть нельзя. У нас вообще был удар в створ? Если ты даже не подходишь к воротам…. Стандарты должны быть качественными, а мы низом подаем или спотыкаемся», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

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