Президент РПЛ Алаев назвал лучших игроков и тренеров в первой части сезона

Президент Российской премьер‑лиги (РПЛ)рассказал, кого он считает лучшими среди игроков и тренеров в первой части сезона.

Кого бы назвали лучшими тренерами и игроками? Не буду оригинален, назову тройку. Тренеры — Мусаев, Семак и Галактионов. Отметил бы Семака, он перестраивает команду «Зенит». Михаил Михайлович Галактионов строит команду, включает молодых в состав «Локомотива».

Приятно видеть, когда 8–9 россиян в составе, и не просто выходят, а играют. Мусаева тоже отметил бы, все критиковали руководство, но Мурад Олегович не даром получал премии лучшего тренера. Главное, он остался при том, что делал Илич, «Краснодар» стал активнее в атаке.

Календарь и таблица РПЛ

Игроки — Глушенков, Батраков и Кордоба. Потрясающий уровень игры. Желаю Максиму вернуться быстрее, только из‑за старта его отмечу. Батраков, что он показывает в 19 лет, желаю ему держать этот уровень. Хочется, чтобы у нас была звезда, — сказал Алаев «Матч ТВ».

После 14 туров лидером чемпионата России является «Краснодар», у которого 36 очков. За ним идут «Локомотив» (34) и «Зенит» (33).