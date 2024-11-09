«Рубин» — «Краснодар»: смотреть онлайн в прямом эфире

В нынешнем розыгрыше РПЛ у «Краснодара» ни единого поражения. За 14 туров команда Мурада Мусаева выиграла 11 раз и в трех случаях сыграла вничью.
«Рубин» подошел к матчу 7-м по счету в турнирной таблице и набрал 18 очков. В 7 домашних матчах «бордовые» смогли выиграть только два раза.
Прогнозы и ставки
Успехом «Краснодара» может стать надежная оборона, которая допустила только 6 результативных ошибок.
- В связи с уверенной игрой «быков» букмекеры считают фаворитами именно их и дают на победу 1.78. Победа «Рубина» оценивается в 4.50, а ничья — в 3.75.
- Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе с коэффициентом 2.55 также сделали ставку на надежную оборону «Краснодара».
- ИИ сгенерировал сухую победу гостей с результатом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Рубин» — «Краснодар» смотрите на LiveCup.Run. Там вы найдете статистику, составы и коэффициенты.