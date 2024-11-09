Родри об отсутствии делегации «Реала» на церемонии «Золотого мяча»: Я бы так не поступил

Полузащитник «Манчестер Сити»признался, что его удивило отсутствие игроков и главного тренера «Реала» Карло Анчелотти на церемонии вручения «Золотого мяча».

Как известно, делегация «Реала» отказалась от посещения церемонии «Золотого мяча» после того, как в клубе узнали, что награду получит Родри, а не Винисиус Жуниор.

«Что вы хотите от меня услышать? Что я предпочел бы, чтобы они все были там? Конечно, предпочел бы.

Не хватало второго, третьего, четвертого лучших игроков и так далее. Мы хотим, чтобы все лучшие футболисты планеты присутствовали в такой вечер.

Лучшая команда года не присутствовала на церемонии, хотя они получили награды лучшему тренеру и лучшему бомбардиру.

Я должен уважать решение каждого. Хотя я бы не поступил так же. Но они делают то, что хотят», — приводит слова Родри Marca.

Напомним, Родри больше не сыграет в этом сезоне из-за серьезной травмы колена.