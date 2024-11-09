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    Алексей Батраков«Локомотив» — «Факел». Онлайн
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    Родри об отсутствии делегации «Реала» на церемонии «Золотого мяча»: Я бы так не поступил

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Родри признался, что его удивило отсутствие игроков и главного тренера «Реала» Карло Анчелотти на церемонии вручения «Золотого мяча».

    Родри
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    Родри

    Как известно, делегация «Реала» отказалась от посещения церемонии «Золотого мяча» после того, как в клубе узнали, что награду получит Родри, а не Винисиус Жуниор.

    «Что вы хотите от меня услышать? Что я предпочел бы, чтобы они все были там? Конечно, предпочел бы.

    Не хватало второго, третьего, четвертого лучших игроков и так далее. Мы хотим, чтобы все лучшие футболисты планеты присутствовали в такой вечер.

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    • Лучшая команда года не присутствовала на церемонии, хотя они получили награды лучшему тренеру и лучшему бомбардиру.

    Я должен уважать решение каждого. Хотя я бы не поступил так же. Но они делают то, что хотят», — приводит слова Родри Marca.

    Напомним, Родри больше не сыграет в этом сезоне из-за серьезной травмы колена.

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